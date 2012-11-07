Caricamento...

Samsung Galaxy S4: display da 4,5 pollici?

07/11/2012

[caption id="attachment_2663" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 display"]Samsung Galaxy S4 display[/caption] Il Samsung Galaxy S4 con un display da 4,5 pollici? Potrebbe essere questa la mossa a sorpresa da parte del colosso coreano, in vista della presentazione ufficiale del nuovo device, che dovrebbe avvenire nel corso della primavera del 2012. Complici, probabilmente, una serie di lamentele facilmente raggiungibili in Rete da parte degli utenti fedeli al brand Samsung, poco propensi ad un ulteriore ingrandimento dello schermo (la scorsa settimana diverse fonti avevano parlato di un possibile Samsung Galaxy S4 dal display di 5 pollici, molto vicino alle dimensioni del Samsung Galaxy Note),  la decisione della casa produttrice potrebbe segnare un cambio di rotta senza precedenti. A parlare del Samsung Galaxy S4 con display da 4,5 pollici una serie di fonti coreane, che hanno anche confermato 2 GB di memoria RAM ed il processore quad core Exynos 5 con Cortex A15.

