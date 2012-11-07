Caricamento...

Samsung Galaxy S3 rosso, prezzo a 429 euro

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2012

[caption id="attachment_2670" align="aligncenter" width="444" caption="Samsung Galaxy S3 rosso"]Samsung Galaxy S3 rosso[/caption] Samsung Galaxy S3 rosso offerto ad un prezzo estremamente interessante, in questi giorni, su Groupon. Fino a venerdì sera, infatti, sarà possibile aderire ad una proposta molto conveniente, dal punto di vista economico, per tutti coloro che intendono portarsi a casa una variante cromatica del dispositivo che differisca da quelle classiche, se si pensa che il prezzo è stato fissato a 429 euro. In particolare, il Samsung Galaxy S3 rosso è sì in offerta con tanto di spese di spedizione incluse nel prezzo, ma, come sempre più spesso accade in queste circostanze, l'invio dello smartphone scatterà non prima del ventesimo giorno lavorativo successivo all'ordine. Tutti gli utenti interessati ad ottenere maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S3 rosso a 429 euro, comunque, possono accedere a questa pagina.

