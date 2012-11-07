Samsung Galaxy S3, rimborsati i clienti di Euronet Informatica

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Samsung Galaxy S3 su Euronet Informatica che vede chiudersi la telenovela più seguita degli ultimi giorni dagli utenti. A quanto pare, infatti, il titolare della piattaforma e-commerce in questione ha finalmente effettuato il rimborso a tutti coloro che non hanno fatto in tempo a ricevere il prodotto, a causa della mancanza di scorte. L'articolo originale sull'offerta resa pubblica la scorsa estate, con il Samsung Galaxy S3 su Euronet Informatica in quelle settimane ad un prezzo decisamente interessante, è presente in questa pagina. Consultando gli ultimi commenti dei nostri lettori (che ringraziamo per averci tenuti aggiornati su questa storia), appare chiaro che la storia relativa al Samsung Galaxy S3 su Euronet Informatica si sia chiusa, fortunatamente, in modo diplomatico. Ovviamente, restiamo aperti a commenti eventualmente discordanti con il trend di questi giorni.