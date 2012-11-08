Jelly Bean Galaxy S3 Tim, le reazioni degli utenti

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3, per gli utenti Tim, inizia ad essere una vera e propria ossessione, come si può facilmente notare visitando la pagina Facebook di quello che resta l’operatore italiano più importante sul territorio, alle luce di un ritardo nel rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo, che davvero sembra non avere spiegazioni. Tim continua a dire che Jelly Bean Galaxy S3 è imminente, anche se altri feedback a commenti degli utenti evidenziano una certa confusione presso l’operatore, incapace di fornire date quantomeno approssimative. Non è un caso che, in queste ore, nella stessa pagina molti utenti stiano minacciando di passare ad un altro operatore (particolarmente gettonato 3, che ha garantito l’update in tempi strettissimi), oppure di puntare sulle ormai classiche ROM cucinate, pur di poter toccare finalmente con mano Jelly Bean Galaxy S3.