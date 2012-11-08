Samsung Galaxy S4, il punto sui rumors per il display

[caption id="attachment_1792" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 con un display da 4,5 pollici e con una super risoluzione? Distanza di due giorni dalla pubblicazione di alcuni rumors provenienti dalla Corea, è giunta l’ora di fare un punto della situazione, riguardo la possibile scelta della casa produttrice coreana su un elemento così importante per lo smartphone Android più atteso del 2013. Gli addetti ai lavori, a freddo, sembrano essere piuttosto scettici sulla possibilità che Samsung faccia un passo indietro sulle dimensioni dello schermo, in riferimento alla struttura del Samsung Galaxy S3, ma soprattutto le voci dell’eventuale risoluzione del display, implicherebbero in modo automatico l’addio del formato 16:9. Insomma, c’è più di un motivo per essere scettici al cospetto delle voci che sono giunte dalla Corea sul nuovo Samsung Galaxy S4.