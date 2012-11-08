Jelly Bean Galaxy S2, totale incertezza di Samsung

[caption id="attachment_2686" align="aligncenter" width="404" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 sembra essere lontano come non mai dall'uscita. Partendo dal presupposto che presto o tardi la casa produttrice rilascerà ufficialmente l’update, va precisato che la divisione italiana, spesso e volentieri, evita di citare lo stesso Samsung Galaxy S2 tra i device che potranno ricevere l’aggiornamento in questione in tempi ristretti. Quando poi, come avvenuto ieri, l’azienda su Facebook afferma che per Jelly Bean Galaxy S2, ad oggi, è impossibile parlare di date ufficiali, allora appare quasi scontato che gli utenti diventino critici e scettici verso la casa produttrice. Insomma, tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2, almeno per ora, non posso fare altro che attendere alcune settimane, anche se non sarà facile toccare con mano Android Jelly Bean prima del 2013.