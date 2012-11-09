Samsung Galaxy S3, primi dati sulla durata della batteria
09/11/2012
[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta avendo un danno alla durata della batteria pari ad un calo del 30% delle sue performance? E’ questo il valore ricorrente, riportato da moltissimi utenti che hanno effettuato l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean, pur precisando che alcuni affermano di non aver riscontrato particolari problemi sotto questo punto di vista. Le segnalazioni, sporadiche in un primo momento, sono tuttavia diventate più significative nel corso di recente, al punto tale da farci ritenere che Samsung stia già analizzando questo pericoloso bug per il Samsung Galaxy S3. Come riportato da molte testate, negli ultimi giorni e dal momento in cui lo smartphone è uscito sul mercato, la durata della batteria è sempre stata uno dei plus più preziosi per il device.
