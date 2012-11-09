Samsung Galaxy S3, Sky Go 1.4 entro il 2012

[caption id="attachment_2693" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Sky Go"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe accogliere l’applicazione Sky Go 1.4 entro la fine del 2012. E’ questa una delle notizie più interessanti delle ultime ore, per coloro che si sono portati a casa il device Android e che, allo stesso tempo, sono in possesso di un abbonamento a Sky HD, con la possibilità di seguire in Rete e in diretta streaming i canali della tv a pagamento. La conferma è arrivata da Samsung Italia sul social network Twitter, in risposta ad un utente che aveva chiesto informazioni in merito, con la divisione nostrana che ha anche ribadito la disponibilità immediata di Sky Go 1.4 per tutti i Samsung Galaxy Tab, compreso il cosiddetto Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, ottenuto da chi si è portato a casa il Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia, acquistandolo tra il 25 agosto ed il 30 settembre.