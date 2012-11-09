Samsung Galaxy S4, considerazioni sull'uscita

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non mette alcuna fretta alla casa produttrice per la sua uscita. I recenti avvenimenti nel settore smartphone, infatti, sembrano consigliare al Samsung una certa prudenza nel pianificare l’evento con il quale potremo per la prima volta prendere visione del nuovo device. Da un lato, infatti, abbiamo i dati che sono stati diffusi nella giornata di ieri da Strategy Analytics, secondo cui il Samsung Galaxy S3 è stato lo smartphone maggiormente venduto nel corso del terzo trimestre del 2012, con oltre 18 milioni di pezzi diffusi sul mercato; dall'altro il più grande rivale dello stesso Samsung Galaxy S3, vale a dire l’iPhone 5, sta incontrando una serie di problemi di produzione e di distribuzione che rendono la situazione attuale estremamente favorevole a Samsung. Insomma, potrebbero non esserci motivi validi per bruciare le tappe sul Samsung Galaxy S4.