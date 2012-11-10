Aggiornamento Galaxy S3, problemi via OTA in risoluzione

[caption id="attachment_2702" align="aligncenter" width="515" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che finalmente potrebbe vedere risolto, a stretto giro, il problema dell’update via OTA. E’ quanto emerge dalla pagina Twitter di Samsung Italia, dove un portavoce della casa produttrice, rispondendo ad una domanda piuttosto chiara, ha affermato che la disponibilità del software dedicato al Samsung Galaxy S3 no brand è ancora in propagazione e che potrebbe essere possibile attendere ancora qualche giorno prima di poter chiudere via OTA la procedura. Non è un caso che la stessa Samsung abbia suggerito all'utente di effettuare l’aggiornamento Galaxy S3 via Kies, utilizzando in questo modo lo specifico software. Insomma, l’azienda è consapevole della problematica, dando in qualche modo delle rassicurazioni sul fatto che a stretto giro la questione dovrebbe essere finalmente archiviata, sia nell’individuazione dell’update, sia nel portare a termine il tutto.