Samsung Galaxy S4, sarà record di vendite

10/11/2012

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe battere tutti i record nel settore smartphone, relativamente al mondo Android, e avvicinarsi sensibilmente ai numeri fatti registrare sia dall’iPhone 5, nel corso del 2013, sia dall’iPhone 6, almeno stando ai presupposti che si sono venuti a creare in questi due anni con i suoi predecessori, il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Galaxy S3. Proprio quest’ultimo, infatti, tra luglio e settembre ha fatto registrare qualcosa come 18 milioni di vendite, 30 in totale, dal momento del suo lancio, avvenuto a fine maggio. Considerando le interessantissime indiscrezioni che in questi giorni girano in Rete sul Samsung Galaxy S4, è più che probabile che il device in questione possa davvero giocarsela anche da solo con i nuovi prodotti Apple, a prescindere da quella che sarà la sua data di uscita sul mercato, soprattutto se il prezzo dovesse essere contenuto.

