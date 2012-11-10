Samsung Galaxy S3 mini, uscita sul mercato

[caption id="attachment_2275" align="aligncenter" width="498" caption="Samsung Galaxy S3 mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini è finalmente in vendita e in uscita sul mercato. A distanza di quasi un mese dalla presentazione, con tanto di evento organizzato appositamente dalla casa produttrice a Francoforte, pertanto, è giunto il momento di toccare con mano la versione rivisitata del Samsung Galaxy S3, il cui prezzo di listino, ad oggi, è pari a 449 euro. E' stato proprio questo uno dei temi che ha diviso maggiormente opinione pubblica e addetti ai lavori, considerando che da un lato non manca chi è entusiasta di poter acquistare una sorta di Samsung Galaxy S3 dalle dimensioni più ridotte, ad un prezzo più accessibile, rispetto a quello di lancio del modello base; allo stesso tempo, però, c'è anche il fronte che considera il Samsung Galaxy S3 mini non all'altezza di un costo di questo tipo per gli utenti. Insomma, da questo momento il Samsung Gaalxy S3 mini potrà parlare con i numeri.