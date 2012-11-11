Caricamento...

Jelly Bean Galaxy S3 Tim: rilascio imminente e polemiche

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2012

[caption id="attachment_2601" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3 Tim"]Aggiornamento Galaxy S3 Tim[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 Tim che continua a far discutere in questi giorni, soprattutto all'interno della pagina fan, su Facebook, dello stesso operatore. La situazione che si è venuta a creare, infatti, è particolarmente tesa e i feedback forniti da Tim nel corso dell'ultima settimana certo non contribuiscono a rasserenare gli animi di utenti che iniziano a sentirsi presi in giro. In particolare, i portavoce dell'azienda continuano a ribadire che il rilascio di Jelly Bean Galaxy S3, relativo proprio al Samsung Galaxy S3 brandizzato con Tim, è imminente. Quest'ultimo concetto, a detta degli utenti, presuppone novità nel giro di pochissime ore, ma dall'altro lato, con il trascorrere dei giorni, si continua a ricevere lo stesso messaggio. Che la prossima settimana sia quella giusta sotto questo punto di vista?

