Jelly Bean Galaxy S3 Tim: rilascio imminente e polemiche

Jelly Bean Galaxy S3 Tim che continua a far discutere in questi giorni, soprattutto all'interno della pagina fan, su Facebook, dello stesso operatore. La situazione che si è venuta a creare, infatti, è particolarmente tesa e i feedback forniti da Tim nel corso dell'ultima settimana certo non contribuiscono a rasserenare gli animi di utenti che iniziano a sentirsi presi in giro. In particolare, i portavoce dell'azienda continuano a ribadire che il rilascio di Jelly Bean Galaxy S3, relativo proprio al Samsung Galaxy S3 brandizzato con Tim, è imminente. Quest'ultimo concetto, a detta degli utenti, presuppone novità nel giro di pochissime ore, ma dall'altro lato, con il trascorrere dei giorni, si continua a ricevere lo stesso messaggio. Che la prossima settimana sia quella giusta sotto questo punto di vista?