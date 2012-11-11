Samsung Gaalxy S4, tra memoria RAM e display
di Redazione
11/11/2012
[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta facendo molto parlare di sé, in questi giorni, soprattutto per due aspetti del nuovo device Android, probabilmente il più atteso di tutto il 2013, vale a dire il display e la memoria RAM, entrambi in grado di dare un certo vantaggio competitivo al colosso coreano. Facendo un punto della situazione, al momento esistono due scuole di pensiero sullo schermo del Samsung Galaxy S4: da un lato c'è chi crede ad un piccolo passo indietro della casa produttrice, arrivando 4,5 pollici, mentre dall'altro si ipotizza un ulteriore avanzamento verso la famiglia dei Samsung Galaxy Note, tutti sopra i 5 pollici. Quanto alla memoria RAM, invece, gli analisti sembrano finalmente concordi sul fatto che il Samsung Galaxy S4 non andrà oltre i 2 GB, nonostante qualcuno, mesi fa, ipotizzava addirittura il salto a 3 GB di memoria RAM.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, il display rimpicciolito non convince
Articolo Successivo
Jelly Bean Galaxy S3 Tim: rilascio imminente e polemiche
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018