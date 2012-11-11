Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Gaalxy S4, tra memoria RAM e display

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"]Samsung Galaxy S4 memoria RAM[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta facendo molto parlare di sé, in questi giorni, soprattutto per due aspetti del nuovo device Android, probabilmente il più atteso di tutto il 2013, vale a dire il display e la memoria RAM, entrambi in grado di dare un certo vantaggio competitivo al colosso coreano. Facendo un punto della situazione, al momento esistono due scuole di pensiero sullo schermo del Samsung Galaxy S4: da un lato c'è chi crede ad un piccolo passo indietro della casa produttrice, arrivando 4,5 pollici, mentre dall'altro si ipotizza un ulteriore avanzamento verso la famiglia dei Samsung Galaxy Note, tutti sopra i 5 pollici. Quanto alla memoria RAM, invece, gli analisti sembrano finalmente concordi sul fatto che il Samsung Galaxy S4 non andrà oltre i 2 GB, nonostante qualcuno, mesi fa, ipotizzava addirittura il salto a 3 GB di memoria RAM.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, il display rimpicciolito non convince

Articolo Successivo

Jelly Bean Galaxy S3 Tim: rilascio imminente e polemiche

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018