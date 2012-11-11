Samsung Gaalxy S4, tra memoria RAM e display

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta facendo molto parlare di sé, in questi giorni, soprattutto per due aspetti del nuovo device Android, probabilmente il più atteso di tutto il 2013, vale a dire il display e la memoria RAM, entrambi in grado di dare un certo vantaggio competitivo al colosso coreano. Facendo un punto della situazione, al momento esistono due scuole di pensiero sullo schermo del Samsung Galaxy S4: da un lato c'è chi crede ad un piccolo passo indietro della casa produttrice, arrivando 4,5 pollici, mentre dall'altro si ipotizza un ulteriore avanzamento verso la famiglia dei Samsung Galaxy Note, tutti sopra i 5 pollici. Quanto alla memoria RAM, invece, gli analisti sembrano finalmente concordi sul fatto che il Samsung Galaxy S4 non andrà oltre i 2 GB, nonostante qualcuno, mesi fa, ipotizzava addirittura il salto a 3 GB di memoria RAM.