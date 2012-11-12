Samsung Galaxy S4, il display rimpicciolito non convince

[caption id="attachment_2663" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 display"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, secondo le classiche voci di corridoio, potrebbe essere caratterizzato da un display leggermente più piccolo rispetto a quello che abbiamo toccato con mano con il Samsung Galaxy S3. Una sorta di via di mezzo tra lo schermo di quest'ultimo e quello del Samsung Galaxy S3 mini, che, a quanto pare, convince in modo piuttosto limitato l'utenza Facebook. In questi giorni, infatti, non abbiamo potuto fare altro che constatare come un passo indietro di questo tipo non convincerebbe più di tanto i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy S4. Nonostante l'auspicio sia quello di non avvicinarsi eccessivamente alle peculiarità della famiglia Note, l'ampiezza dei display viene da sempre vista come un plus da parte del target, soprattutto se confrontata con quella dei modelli Apple, che solo con l'iPhone 5 ha varcato la soglia dei 4 pollici.