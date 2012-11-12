Samsung Galaxy S3, ecco la super batteria

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, secondo diversi utenti, ha denunciato alcuni problemi legati alla durata della batteria, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, con una presunta diminuzione dell'autonomia pari a circa il 30%, rispetto a quanto riscontrato in precedenza. Ecco perché è particolarmente utile segnalare la disponibilità di un nuovo prodotto per lo stesso Samsung Galaxy S3, una batteria addirittura da 4100 mAh, disponibile sul sito android-shop.it. Considerando gli standard della batteria originale del device, ma soprattutto la situazione che si è venuta a creare dopo il suddetto update, si tratta di una potenziale svolta non di poco conto per gli utenti, al prezzo di 25 euro, con tanto di copribatteria bianco o nero. Per la batteria da 4100 mAh del Samsung Galaxy S3, con cover bianca, clicca qui. Per la batteria da 4100 mAh del Samsung Galaxy S3, con cover nera, clicca qui.