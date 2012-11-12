Samsung Galaxy S2, si attendono notizie per Android Jelly Bean

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 sarà al centro di novità, in questa settimana, per quanto concerne l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean? E’ questo l’auspicio di milioni di utenti, i quali, ormai, sembrano aver radicalmente cambiato l’approccio al tema, sperando semplicemente che l’azienda possa finalmente chiarire una storia che sta andando avanti ormai da troppe settimane. Se di recente Samsung Svezia ha dichiarato che l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S2 sarebbe arrivato entro la fine di novembre, sulla pagina Twitter e Facebook di Samsung Italia non si è parlato nemmeno di date approssimative, lasciando gli utenti in un mare di incertezze. Non è un caso che il numero di post polemici nei confronti della divisione italiana sia notevolmente aumentato di recente: si spera in qualche informazione nei prossimi giorni.