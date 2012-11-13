Samsung Galaxy S4 e iPhone 5S, uscita entro maggio 2013?

[caption id="attachment_2733" align="aligncenter" width="481" caption="iPhone 5S"] [/caption] Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S già da maggio? L’ipotesi, che sta prendendo piede in queste ore sul web, pare essere più forte di quanto si potesse immaginare solo fino a qualche settimana fa, con la prospettiva di poter toccare con mano i due super device ben prima dell’estate. Se per il Samsung Galaxy S4 l’idea dell'uscita primaverile era già stata avanzata tempo fa, con l’appuntamento fissato ad un anno esatto dall’apparizione del Samsung Galaxy S3 sul mercato, per il modello Apple si tratta di una novità assoluta, riportata da una fonte del calibro di Digitimes. Quest’ultima, infatti, ha parlato di piena produzione nel corso del primo trimestre del 2013, con la presunta intenzione di presentare l’iPhone 5S proprio in concomitanza dell’uscita del Samsung Galaxy S4, per evitare il boom iniziale di vendite che è stato riscontrato cinque mesi fa con lo stesso Samsung Galaxy S3.