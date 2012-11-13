Aggiornamento Galaxy S2, SamMobile punta su Android 4.1.2
di Redazione
13/11/2012
Aggiornamento Galaxy S2 al centro di un caso senza precedenti, per quanto concerne l’arrivo sul device del sistema operativo Android Jelly Bean. In queste ore, infatti, non possiamo non riportarvi l’indiscrezione rilasciata da una fonte attendibile come SamMobile, secondo cui il prossimo update dedicato allo smartphone sarà direttamente Android Jelly Bean 4.1.2. Se da un lato i rumors sono già andati in questa direzione nelle scorse settimane, allo stesso tempo non possiamo fare a meno di evidenziare il fatto che la stessa Samsung, nei giorni scorsi, aveva indicato esplicitamente Android Jelly Bean 4.1.1 come prossimo aggiornamento per il modello, dando feedback agli utenti che avevano richiesto informazioni sul tema. Insomma, quello dell’aggiornamento Galaxy S2 è diventato a tutti gli effetti un caso: solo Samsung potrà risolverlo, con un annuncio pubblico e ufficiale.
