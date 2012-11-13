Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2, SamMobile punta su Android 4.1.2

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Aggiornamento Galaxy S2 al centro di un caso senza precedenti, per quanto concerne l’arrivo sul device del sistema operativo Android Jelly Bean. In queste ore, infatti, non possiamo non riportarvi l’indiscrezione rilasciata da una fonte attendibile come SamMobile, secondo cui il prossimo update dedicato allo smartphone sarà direttamente Android Jelly Bean 4.1.2. Se da un lato i rumors sono già andati in questa direzione nelle scorse settimane, allo stesso tempo non possiamo fare a meno di evidenziare il fatto che la stessa Samsung, nei giorni scorsi, aveva indicato esplicitamente Android Jelly Bean 4.1.1 come prossimo aggiornamento per il modello, dando feedback agli utenti che avevano richiesto informazioni sul tema. Insomma, quello dell’aggiornamento Galaxy S2 è diventato a tutti gli effetti un caso: solo Samsung potrà risolverlo, con un annuncio pubblico e ufficiale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, super batteria da gennaio 2013

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 e iPhone 5S, uscita entro maggio 2013?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014