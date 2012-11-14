Caricamento...

Samsung Galaxy S3, super batteria da gennaio 2013

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2012

[caption id="attachment_2467" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2 batteria"]Samsung Galaxy S2 durata batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S3, ad inizio 2013, andrà incontro ad una svolta molto importante, per quanto concerne il tema della durata della batteria. Come confermato in queste ore dalla divisione italiana sulla sua pagina Twitter, infatti, la nuova batteria ufficiale, realizzata dalla stessa Samsung, potrà essere acquistata a partire dal mese di gennaio, dando un contributo non da poco a tutti coloro che si sono lamentati per la stessa durata della batteria, dopo aver concluso l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean. Raramente Samsung si sbilancia sull’uscita di prodotti e accessori in via ufficiale, ragion per cui si può essere piuttosto fiduciosi del fatto che l’arrivo sulla scena della nuova batteria da 3000 mAh concepita per il Samsung Galaxy S3 non dovrebbe tardare, rispetto all'appuntamento che è stato fissato.

