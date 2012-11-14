Samsung Galaxy S4, ancora rumors su display e memoria RAM
14/11/2012
[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"][/caption] Il Samsung Galaxy S4, quasi con cadenza quotidiana, fa emergere possibili caratteristiche che possono essere riconducibile al device Android che sarà presentato nel 2013. Le ultime, provenienti direttamente dagli Stati Uniti, presentano ancora una volte delle sorprese relativamente a due tematiche, il display e la memoria RAM. Per quanto concerne il primo, se da un lato si torna a parlare (in modo più coerente) di uno schermo da 5 pollici, allo stesso tempo si afferma che potrebbe essere un AMOLED full-HD da 1080p. Siamo molto più scettici, invece, a proposito delle indiscrezioni per il Samsung Galaxy S4 sulla memoria RAM: le stesse fonti, infatti, evidenziano il passaggio a 3 GB di memoria RAM. Il Samsung Galaxy S4 avrebbe davvero bisogno di un salto di questo tipo?
