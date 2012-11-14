Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, ancora rumors su display e memoria RAM

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"]Samsung Galaxy S4 memoria RAM[/caption] Il Samsung Galaxy S4, quasi con cadenza quotidiana, fa emergere possibili caratteristiche che possono essere riconducibile al device Android che sarà presentato nel 2013. Le ultime, provenienti direttamente dagli Stati Uniti, presentano ancora una volte delle sorprese relativamente a due tematiche, il display e la memoria RAM. Per quanto concerne il primo, se da un lato si torna a parlare (in modo più coerente) di uno schermo da 5 pollici, allo stesso tempo si afferma che potrebbe essere un AMOLED full-HD da 1080p. Siamo molto più scettici, invece, a proposito delle indiscrezioni per il Samsung Galaxy S4 sulla memoria RAM: le stesse fonti, infatti, evidenziano il passaggio a 3 GB di memoria RAM. Il Samsung Galaxy S4 avrebbe davvero bisogno di un salto di questo tipo?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, nuova super offerta di Groupon

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, super batteria da gennaio 2013

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018