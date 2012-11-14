Samsung Galaxy S3, nuova super offerta di Groupon

[caption id="attachment_2559" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, al prezzo più basso, è disponibile nella giornata di oggi sul sito di Groupon. Coloro che sono interessati a portarsi a casa il device ad un prezzo interessante, infatti, possono aderire alla proposta con la quale è possibile acquistare il prodotto a 439 euro, tra l’altro con le spese di spedizione incluse. Come ribadiamo sempre in queste circostanze, il punto a sfavore delle offerte di Groupon è focalizzato sui tempi di spedizione, considerando che, anche in questo caso, sarà necessario attendere non meno di venti giorni lavorativi dal momento in cui verrà effettuato il pagamento per l’acquisto del Samsung Galaxy S3 a 439 euro. La proposta, per tutta la giornata di oggi, sarà facilmente raggiungibile sulla home page di Groupon.