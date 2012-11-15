Jelly Bean Galaxy S3, Tim preceduta anche dagli Stati Uniti

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 da incubo per gli utenti che sono in possesso dello smartphone brandizzato Tim. Come abbiamo riportato più volte nel corso degli ultimi giorni, infatti, solo l’utenza Tim e quella Wind, al momento, non ha potuto usufruire dei vantaggi legati all’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, con tutte le polemiche del caso. Ad aumentare ulteriormente il risentimento da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 Tim (l’utenza Wind sembra essere un filo più “calma”), le notizie provenienti dagli Stati Uniti, almeno stando a quanto riportato da SamMobile: a quanto pare, infatti, Samsung ha dato il via alla diffusione di Android Jelly Bean per i Samsung Galaxy S3 brandizzati T-Mobile, nonostante gli USA erano indicati in netto ritardo, sotto questo punto di vista, rispetto all'Italia.