Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sul display flessibile

Il Samsung Galaxy S4 può contare su un display flessibile? E' questa la domanda che si pongono da un po' di tempo a questa parte gli utenti fedeli al brand Samsung e Android, ma anche buona parte degli addetti ai lavori, complici anche le voci che giungono di recente dagli Stati Uniti, in particolare dal Wall Street Journal. Il progetto, come abbiamo già riportato nelle scorse settimane, è in fase avanzata e già nel corso del 2013 potrebbero esserci importanti novità sotto questo punto di vista. Considerando che il Samsung Galaxy S4 difficilmente verrà presentato prima del mese di maggio, l'ipotesi è quantomeno oggetto di confronti, anche se appare piuttosto difficile che la casa produttrice azzardi una scelta di questo tipo con il device Android più atteso dell'anno.