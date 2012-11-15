Jelly Bean Galaxy S2, Samsung non smentisce il salto ad Android 4.1.2

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 che potrebbe riservare grosse sorprese nel corso dei prossimi mesi, alla luce di indiscrezioni che sono state riportate negli ultimi giorni da SamMobile, per quanto concerne il presunto salto diretto all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Quella che sembrava essere una semplice voce di corridoio, è diventata di recente qualcosina di più, considerando che Samsung Italia, tramite la propria pagina Twitter, quantomeno non ha smentito un'ipotesi di questo tipo, affermando che ad oggi non è in grado di affermare con precisione se il prossimo update sarà quello di Android Jelly Bean 4.1.1 o Android 4.1.2. Non resta che attendere finalmente nuove comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice, per saperne di più sul futuro prossimo del Samsung Galaxy S2, ancora device di grandissimo successo nel settore smartphone.