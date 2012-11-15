Jelly Bean Galaxy S3, link al download di Android Jelly Bean 4.1.2

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è già focalizzato sull'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, grazie alle ultimissime notizie che sono state riportate proprio ora da SamMobile, che ha portato alla luce il nuovo firmware I9300XXELK4, apparso nella community XDA Developers e incentrato proprio sul suddetto sistema operativo. In attesa dell’update ufficiale, al momento non possiamo fare altro che confermare tutto quanto è stato anticipato, negli ultimi giorni, sull’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3. Stiamo parlando del multi view, ma anche della maggiore velocità relativa alla rotazione del device, arrivando poi all'applicazione concepita appositamente per la galleria delle immagini. Per quanto concerne i link utili sull’aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.1.2, vi rimandiamo a: download firmware maggiori informazioni sul firmware (SamMobile)