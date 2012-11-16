Samsung Galaxy S4, display flessibile ipotesi difficile

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 punterà o meno sul display flessibile? Le ultime ore, come molti lettori già sapranno, sono state segnate dall'annuncio ufficiale del colosso coreano, che ha confermato le indiscrezioni relative ad un progetto incentrato sugli schermi flessibili, pronti ad entrare in gioco nel corso del 2013. I lavori inizieranno già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di lanciare i primi device dotati di display flessibili durante la seconda parte del nuovo anno. Improbabile, pertanto, che Samsung attenda così a lungo prima di presentare e lanciare il nuovo Samsung Galaxy S4, alla luce della minaccia portata dall’iPhone 5 e da quello che sarà il suo successore: ad oggi, se dovessimo dire la nostra, riteniamo estremamente difficile che possa essere il Samsung Galaxy S4 il primo device ad essere caratterizzato dal display flessibile.