Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.2 aumenta la sicurezza

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2012

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2"]Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Aggiornamento Galaxy S3, in riferimento all'arrivo del sistema operativo Android 4.2 sul device, che potrebbe incorporare una svolta molto importante, per quanto concerne un tema che ancora oggi rappresenta un tallone d’Achille per il colosso di Mountain View, vale a dire quello della sicurezza. Secondo una nota diffusa da Google, pare che il Samsung Galaxy S3 e tutti gli altri dispositivi che riceveranno l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 4.2, vedranno implementata una funzionalità all’interno del Play Store, con la quale Google si impegna a stoppare il download di tutte quelle applicazioni che il suo software andrà a ritenere sospette e pericolose per i device. La speranza, per forza di cose, è che il numero di malware per il Samsung Galaxy S3 e per tutti gli altri smartphone possa calare vertiginosamente.

