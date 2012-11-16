Caricamento...

Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1.2: download I9100XXLSJ

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2012

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceve finalmente l’aggiornamento del sistema operative ad Android Jelly Bean 4.1.2, anche se solo attraverso una ROM. Stiamo parlando di quello che può essere definito a tutti gli effetti un firmware test, che porta con sé una serie di migliorie, anche se, stranamente, non è compreso il multi view, che sul Samsung Galaxy S3 sarà disponibile proprio con il suddetto update. Ovviamente tale novità non ha conseguenze dirette sul rilascio di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2 in via ufficiale, ma si tratta comunque di un segnale importante per i tanti utenti che attendono novità significative dalla casa produttrice. Consultando il changelog, emerge una migliore performance della batteria, l’inclusione dell’interfaccia TouchWiz UX e la barra delle notifiche personalizzata. Il download del firmware I9100XXLSJ per il Samsung Galaxy S2, è disponibile in questa pagina.

Redazione

