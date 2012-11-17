Aggiornamento Galaxy S3, tempi di ricarica prolungati per la batteria

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che potrebbe aver generato un ulteriore bug, per quanto concerne il tema della batteria, anche se per ora possiamo annoverare il problema di cui stiamo per parlarvi tra i casi isolati, in attesa che venga fatta maggiore chiarezza sull’argomento. In particolare, un utente ha segnalata a Samsung Italia, su Twitter, che i tempi di ricarica della batteria, per quanto concerne il suo Samsung Galaxy S3, sono notevolmente aumentati in seguito all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1, avvenuto un paio di settimane. Samsung, dal canto suo, non ha smentito un potenziale bug di questo tipo, facendo sapere di aver inoltrato il caso ai propri tecnici. Non è detto che i prossimi rilasci ufficiali non risolvano anche quest’altro problema alla batteria del Samsung Galaxy S3, aggiornato ad Android Jelly Bean.