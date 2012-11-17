Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, schermo Full HD da 4,99 pollici

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 con uno schermo Full HD da 4,99 pollici e da 441 ppi, dando un chiaro segnale a Apple e al suo iPhone 5. Sono queste le indiscrezioni che sono state riportate nel corso delle ultime ore direttamente da SamMobile, che ancora una volta cerca di collocarci un passo in avanti sui rumors riguardanti il device Android. Scendendo maggiormente in dettagli, pare che la produzione sarà ufficialmente avviata nel corso del primo trimestre del 2013 e che il primo device in grado di fare un passo in avanti sotto questo punto di vista, possa effettivamente essere il Samsung Galaxy S4. Una conferma importante per lo smartphone, quindi, ma anche la certezza (o quasi) che lo stesso Samsung Galaxy S4 non punterà su display flessibili.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3 Tim, l'operatore si scusa

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, tempi di ricarica prolungati per la batteria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018