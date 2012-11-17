Samsung Galaxy S4, schermo Full HD da 4,99 pollici

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 con uno schermo Full HD da 4,99 pollici e da 441 ppi, dando un chiaro segnale a Apple e al suo iPhone 5. Sono queste le indiscrezioni che sono state riportate nel corso delle ultime ore direttamente da SamMobile, che ancora una volta cerca di collocarci un passo in avanti sui rumors riguardanti il device Android. Scendendo maggiormente in dettagli, pare che la produzione sarà ufficialmente avviata nel corso del primo trimestre del 2013 e che il primo device in grado di fare un passo in avanti sotto questo punto di vista, possa effettivamente essere il Samsung Galaxy S4. Una conferma importante per lo smartphone, quindi, ma anche la certezza (o quasi) che lo stesso Samsung Galaxy S4 non punterà su display flessibili.