Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Jelly Bean Galaxy S3 Tim, l'operatore si scusa

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 Tim che ha fatto registrare una novità nel corso delle ultime ore, considerando che l'operatore ha deciso di uscire finalmente allo scoperto, scusandosi in via ufficiale con tutti coloro che attendono l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean per il proprio Samsung Galaxy S3 Tim. Coloro che si aspettavano una data, per l'uscita dell'update, sono però stati delusi, considerando che Tim, come accennato, si è limitata a scusarsi per quanto sta accadendo:

"[Aggiornamento Galaxy S3] Ci scusiamo e siamo molto dispiaciuti del disagio causato dal ritardo dell'aggiornamento Jelly Bean. Al momento siamo in attesa della pubblicazione della versione ufficiale per TIM. Grazie per la vostra pazienza, vi teniamo aggiornati"

Insomma, attesa ancora a tempo indeterminato per tutti coloro che attendono Jelly Bean Galaxy S3 Tim.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 Tim, il punto della situazione

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, schermo Full HD da 4,99 pollici

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015