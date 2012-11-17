Jelly Bean Galaxy S3 Tim, l'operatore si scusa

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 Tim che ha fatto registrare una novità nel corso delle ultime ore, considerando che l'operatore ha deciso di uscire finalmente allo scoperto, scusandosi in via ufficiale con tutti coloro che attendono l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean per il proprio Samsung Galaxy S3 Tim. Coloro che si aspettavano una data, per l'uscita dell'update, sono però stati delusi, considerando che Tim, come accennato, si è limitata a scusarsi per quanto sta accadendo:

"[Aggiornamento Galaxy S3] Ci scusiamo e siamo molto dispiaciuti del disagio causato dal ritardo dell'aggiornamento Jelly Bean. Al momento siamo in attesa della pubblicazione della versione ufficiale per TIM. Grazie per la vostra pazienza, vi teniamo aggiornati"

Insomma, attesa ancora a tempo indeterminato per tutti coloro che attendono Jelly Bean Galaxy S3 Tim.