Aggiornamento Galaxy S3 Tim, il punto della situazione

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2012

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 TIM che, in questo fine settimana, ha regalato una novità importante agli utenti. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, infatti, l'operatore ha deciso di scusarsi pubblicamente con tutti quelli che, da maggio ad oggi, hanno deciso di acquistare il cosiddetto Samsung Galaxy S3 Tim, considerando che non vi è ancora traccia dell'update ad Android Jelly Bean 4.1.1. Forse la stessa TIM si sarebbe aspettata un pizzico di comprensione in più da parte degli stessi utenti, dopo le scuse ufficiali pubblicate su Facebook, ma lo stato di esasperazione delle persone, a quasi venti giorni dal rilascio dell'OS di Google per i Samsung Galaxy S3 no brand, non ha concesso sconti all'azienda. E i tempi di rilascio dell'aggiornamento Galaxy S3 TIM? L'operatore non ne parla, ma, a questo punto, la sensazione è che si vada per le lunghe.

