Samsung Galaxy S4, uscita sempre più probabile a maggio

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2012

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede aumentare le probabilità che il device possa essere in uscita non prima del mese di maggio, nel corso del 2013. Se fino a qualche giorno fa la tesi era stata alimentata dall'incredibile andamento delle vendite del suo predecessore, il Samsung Galaxy S3, adesso vanno prese in considerazione altri tipi di valutazioni. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere caratterizzato da schermi di nuova generazione, i Super AMOLED Full HD (da 4,9 pollici), la cui produzione entrerà nel vivo solo nel corso del primo trimestre del 2013. Improbabile, quindi, come ancora oggi riportato da diverse testate (europee e asiatiche) che lo smartphone possa fare la sua apparizione in occasione del Mobile World Congress 2013, con relativa presentazione a febbraio da escludere.

