Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, nuovo processore cruciale

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 punterà tutto su caratteristiche come lo schermo ed il processore. Proprio quest'ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere un quad core appartenente alla famiglia degli Exynos 5, punto di riferimento per la casa produttrice coreana, nel tentativo di distanziare notevolmente i principali competitor. Il processore in questione, infatti, sarebbe alla base anche di determinate caratteristiche (ovviamente non ancora ufficiali) del display per il nuovo Samsung Galaxy S4, per il quale, come accennato nei giorni scorsi, si parla di una risoluzione pari a 1920x1080p e di una densità di pixel per pollice in grado di raggiungere la soglia di 441 ppi, in modo tale da creare un gap notevole nei confronti dell'iPhone 5 (e, perché no, anche verso l'iPhone 5S).

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo di nuovo a 429 euro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, uscita sempre più probabile a maggio

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018