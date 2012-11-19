Samsung Galaxy S4, nuovo processore cruciale

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 punterà tutto su caratteristiche come lo schermo ed il processore. Proprio quest'ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere un quad core appartenente alla famiglia degli Exynos 5, punto di riferimento per la casa produttrice coreana, nel tentativo di distanziare notevolmente i principali competitor. Il processore in questione, infatti, sarebbe alla base anche di determinate caratteristiche (ovviamente non ancora ufficiali) del display per il nuovo Samsung Galaxy S4, per il quale, come accennato nei giorni scorsi, si parla di una risoluzione pari a 1920x1080p e di una densità di pixel per pollice in grado di raggiungere la soglia di 441 ppi, in modo tale da creare un gap notevole nei confronti dell'iPhone 5 (e, perché no, anche verso l'iPhone 5S).