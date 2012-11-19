Samsung Galaxy S3, prezzo di nuovo a 429 euro
di Redazione
19/11/2012
[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è disponibile, fino a mezzanotte, al prezzo di 429 euro sul sito di Glamoo. Nuova proposta, dunque, da parte della popolare piattaforma, che spesso e volentieri mette in vendita il device Android a questo interessante prezzo, tra l’altro con spese di spedizione incluse. E’ importante sottolineare, inoltre, una differenza non di poco conto rispetto a Groupon, per quanto concerne il tema dei tempi di spedizione: se con quest’ultima si parla spesso e volentieri di spedizioni a partire dal ventesimo giorno lavorativo successivo all’ordine, con Glamoo viene garantita entro tale termine. Ricordiamo, inoltre, che si tratta del Samsung Galaxy S3 con garanzia Europa e che, di conseguenza, il suo acquisto non consente di aderire alla promozione che consente di portarsi a casa un Samsung Galaxy Music gratis. Maggiori dettagli sull’offerta sono disponibili in questa pagina.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S2, Samsung non sa dare informazioni
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, nuovo processore cruciale
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016