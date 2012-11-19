Samsung Galaxy S3, prezzo di nuovo a 429 euro

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è disponibile, fino a mezzanotte, al prezzo di 429 euro sul sito di Glamoo. Nuova proposta, dunque, da parte della popolare piattaforma, che spesso e volentieri mette in vendita il device Android a questo interessante prezzo, tra l’altro con spese di spedizione incluse. E’ importante sottolineare, inoltre, una differenza non di poco conto rispetto a Groupon, per quanto concerne il tema dei tempi di spedizione: se con quest’ultima si parla spesso e volentieri di spedizioni a partire dal ventesimo giorno lavorativo successivo all’ordine, con Glamoo viene garantita entro tale termine. Ricordiamo, inoltre, che si tratta del Samsung Galaxy S3 con garanzia Europa e che, di conseguenza, il suo acquisto non consente di aderire alla promozione che consente di portarsi a casa un Samsung Galaxy Music gratis. Maggiori dettagli sull’offerta sono disponibili in questa pagina.