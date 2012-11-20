Aggiornamento Galaxy S2, Samsung non sa dare informazioni

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 che ancora non ci offre spunti di riflessione, nonostante le scorse settimane alcune divisioni di Samsung avessero lasciato trapelare che l'update ad Android Jelly Bean sarebbe stato disponibile nel corso del mese di novembre, mentre la realtà dei fatti è incentrata su uno stato dei lavori a dir poco incerto. In particolare, qualche ora fa Samsung Italia ha fatto sapere su Facebook di non avere notizie da dare, alla luce dell'incessante mole di informazioni richieste sull'aggiornamento Galaxy S2:

"Non abbiamo al momento informazioni su nuovi aggiornamenti. Seguici sulla pagina Samsung Mobile Italia per avere info aggiornate: http://spr.ly/6039pVhD".

Insomma, ora come ora pare addirittura inutile rivolgersi a Samsung per avere informazioni sull'aggiornamento Galaxy S2: al momento, infatti, qualunquesarebbe forzata.