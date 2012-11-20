Samsung Galaxy S4, è giallo sull'uscita

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne il tema della sua uscita sul mercato, è ormai al centro di un vero e proprio giallo, considerando che dall’Asia, la patria della casa produttrice, si insiste nell'affermare che lo smartphone Android potrebbe essere presentato prima del previsto, vale a dire a meno di un anno dall’uscita sul mercato del suo predecessore, il Samsung Galaxy S3. L’ultima testa a sbilanciarsi sul Samsung Galaxy S4, più in particolare, è stata Asia Economics, che, oltre a parlare del solito schermo Full HD (pare ormai scontata tale peculiarità per il device), si è soffermata sulla possibile presentazione in occasione del Consumer Electronic Show, in programma addirittura a gennaio. Altre fonti coreane, invece, ribadiscono che sarà possibile toccare con mano il Samsung Galaxy S4 con il Mobile World Congress, con relativa uscita sul mercato a marzo.