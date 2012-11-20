Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, in uscita la Fleur Edition

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2812" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Fleur Edition"]Samsung Galaxy S3 Fleur Edition[/caption] Il Samsung Galaxy S3 in uscita una versione floreale? E’ questa l’ultima indiscrezione, in ordine di tempo, riportata sul device direttamente da una fonte come SamMobile, che ha praticamente annunciato l’intenzione della casa produttrice di lanciare l’ennesima variante estetica del device, che tanto bene sta facendo in questi mesi. In particolare, va precisato che la nuova veste del modello Android, chiamata Fleur Edition, non riguarderà il solo Samsung Galaxy S3, ma andrà ad investire anche il Galaxy S, Galaxy Ace 2, Galaxy Ace DUOS e Galaxy S DUOS. Per quanto concerne la tempistica necessaria alla casa produttrice per lanciare questi nuovi modelli sul mercato, SamMobile pare non avere dubbi nell'annunciare il tutto sugli scaffali dal prossimo 14 febbraio, in occasione di San Valentino. Anche questa versione del Samsung Galaxy S3 avrà successo?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3 TIM, via all'aggiornamento Android Jelly Bean

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, è giallo sull'uscita

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015