Samsung Galaxy S3, in uscita la Fleur Edition
di Redazione
20/11/2012
[caption id="attachment_2812" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Fleur Edition"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 in uscita una versione floreale? E’ questa l’ultima indiscrezione, in ordine di tempo, riportata sul device direttamente da una fonte come SamMobile, che ha praticamente annunciato l’intenzione della casa produttrice di lanciare l’ennesima variante estetica del device, che tanto bene sta facendo in questi mesi. In particolare, va precisato che la nuova veste del modello Android, chiamata Fleur Edition, non riguarderà il solo Samsung Galaxy S3, ma andrà ad investire anche il Galaxy S, Galaxy Ace 2, Galaxy Ace DUOS e Galaxy S DUOS. Per quanto concerne la tempistica necessaria alla casa produttrice per lanciare questi nuovi modelli sul mercato, SamMobile pare non avere dubbi nell'annunciare il tutto sugli scaffali dal prossimo 14 febbraio, in occasione di San Valentino. Anche questa versione del Samsung Galaxy S3 avrà successo?
