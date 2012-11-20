Caricamento...

Jelly Bean Galaxy S3 TIM, via all'aggiornamento Android Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2012

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 TIM che sembra essere in procinto di fare un passo in avanti a dir poco importante nel suo ciclo di vita, considerando che, da qualche minuto a questa parte, gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 brandizzato TIM stanno segnalando la disponibilità dell’aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean. Come sempre avviene in questi casi, l’update può avvenire sia via Kies, sia via OTA, anche se in quest’ultimo caso è probabile che si vada incontro ad una situazione simile a quella del 1 novembre per i Samsung Galaxy S3 no brand, con i server intasati che rendono quasi impossibile l’aggiornamento in queste ore. Probabile che solo nei prossimi la strada sarà spianata sotto questo punto di vista, ma vi terremo aggiornati anche sul tema della tempistica.

