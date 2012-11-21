Samsung Galaxy S4, presentazione a gennaio? Tre motivi per dire no
di Redazione
21/11/2012
[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 protagonista di una presentazione, addirittura durante il CES che si terrà nel corso del mese di gennaio? E’ questa la voce che è stata riportata con vigore, in queste ore da più di una fonte straniera durante le ultime ore, oltre che da alcuni siti italiani. Come avvenuto in occasione delle indiscrezioni focalizzate sulla possibile presentazione del Samsung Galaxy S4 al Mobile World Congress 2012 di febbraio, riteniamo che sia il caso di smentire in modo piuttosto secco tale ipotesi. Tre i motivi: in primis, l’andamento delle vendite del Samsung Galaxy S3, renderebbe insensata una decisione di questo tipo; il Samsung Galaxy S4 ed il suo nuovo schermo, richiedono tempi più lunghi per la produzione; l’iPhone 5S, a quanto pare, non arriverà prima della prossima estate e il rischio, con uscita a gennaio del Samsung Galaxy S4, sarebbe quello di dare un vantaggio eccessivo a Apple in termini di tempo.
