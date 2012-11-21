Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3 Tim, ecco il download

Redazione Avatar

di Redazione

21/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim, che, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, finalmente ha portato buone notizie a tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 brandizzato, considerando che l’update è arrivato via Kies e, gradualmente, sarà disponibile anche via OTA per coloro che vogliono effettuare l’aggiornamento più comodamente. In queste ore, poi, su SamMobile è apparso anche il link al download, riguardante proprio l’aggiornamento Galaxy S3 Tim. Insomma, a distanza di quasi tre settimane dall’arrivo di Android Jelly Bean 4.1.1 per i Samsung Galaxy S3 no brand, pare che finalmente anche coloro che hanno letteralmente preso d’assalto la pagina Facebook di Tim, possono placare la propria ira. Il download dell’aggiornamento per il modello brandizzato TIM, è disponibile in questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita rinviata dal display?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, presentazione a gennaio? Tre motivi per dire no

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015