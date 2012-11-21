Aggiornamento Galaxy S3 Tim, ecco il download
di Redazione
21/11/2012
[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"][/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim, che, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, finalmente ha portato buone notizie a tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 brandizzato, considerando che l’update è arrivato via Kies e, gradualmente, sarà disponibile anche via OTA per coloro che vogliono effettuare l’aggiornamento più comodamente. In queste ore, poi, su SamMobile è apparso anche il link al download, riguardante proprio l’aggiornamento Galaxy S3 Tim. Insomma, a distanza di quasi tre settimane dall’arrivo di Android Jelly Bean 4.1.1 per i Samsung Galaxy S3 no brand, pare che finalmente anche coloro che hanno letteralmente preso d’assalto la pagina Facebook di Tim, possono placare la propria ira. Il download dell’aggiornamento per il modello brandizzato TIM, è disponibile in questa pagina.
