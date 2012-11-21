Samsung Galaxy S4, uscita rinviata dal display?

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro ad uno slittamento della sua uscita sul mercato, a causa di problemi riscontrati durante la produzione dei display di nuova generazione. Un lancio dello smartphone prima del mese di maggio 2013 era già da ritenersi improbabile, come vi abbiamo riportato in queste ore, ma le notizie recenti provenienti dalla Corea (ovviamente da fonti non ufficiali), creano ulteriore scetticismo verso un eventuale uscita anticipata. Il progetto della casa produttrice per il Samsung Galaxy S4, almeno stando a quanto riportato da alcune testate negli ultimi giorni, era quello di chiudere il ciclo produttivo e la relativa presentazione del device entro il primo trimestre del 2013, per poi lanciarlo nel trimestre successivo. Insomma, il mistero attorno al Samsung Galaxy S4 e alla sua uscita si infittisce.