Jelly Bean Galaxy S3 TIM, problemi OTA

Jelly Bean Galaxy S3 per coloro che hanno acquistato una versione del device brandizzata TIM sta riservando ancora delle insidie, in seguito al rilascio ufficiale del sistema operativo giunto un paio di giorni fa, considerando una serie di problematiche che sarebbero emerse durante il download del nuovo aggiornamento. Non mancano, infatti, gli utenti che non riescono a portare a termine l'aggiornamento Galaxy S3, per quanto concerne la modalità via OTA, mentre altri hanno constatato una serie di bug dopo il download, che ha costretto loro a ripristinare le condizioni di fabbrica. Mancano riscontri, invece, per quanto concerne il tema più atteso, vale a dire quello della durata della batteria dopo l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1 per il Samsung Galaxy S3 Tim.