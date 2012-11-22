Caricamento...

Samsung Galaxy S4, processore otto core?

22/11/2012

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"]Samsung Galaxy S4 processore[/caption] Il Samsung Galaxy S4 con un processore da otto core? Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono dal web, in merito al nuovo device in cantiere per la casa produttrice coreana, finito improvvisamente al centro di indiscrezioni, con una frequenza mai riscontrata fino ad oggi. Nel dettaglio, il processore del Samsung Galaxy S4, potrebbe essere un Cortex A-15 da 1.8 GHz, che andrebbe a supportare al meglio il nuovo display del device, Full HD da 4,9 pollici. E’ necessario ribadire che siamo solo nel campo delle indiscrezioni, considerando anche la portata delle voci che sono state diffuse sul Samsung Galaxy S4, e che solo con il nuovo anno sarà possibile portare avanti ipotesi più attendibili. Intanto, coloro che attendono il Samsung Galaxy S4, possono già sognare.

