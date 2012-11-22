Aggiornamento Galaxy S3 Wind, rilascio a dicembre
22/11/2012
[caption id="attachment_2829" align="aligncenter" width="520" caption="Jelly Bean Galaxy S3 Wind"][/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Wind che dovrà attendere più del previsto, prima di toccare con mano il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1. Coloro che si sono portati a casa un Samsung Galaxy S3 brandizzato Wind, infatti, potranno ricevere l'aggiornamento ufficiale solo a partire dal mese di dicembre, come confermato in modo ufficiale dallo stesso operatore nel pomeriggio di ieri. Andiamo a scoprire, più dettagliatamente, quanto comunicato da Wind proprio sulla sua pagina Facebook:
"Ciao Stefano, ti comunichiamo che il nuovo sistema operativo Jelly Bean per Samsung SIII sarà disponibile per l'inizio di dicembre. Continua a seguirci per non perderti tutti gli aggiornamenti. Grazie mille!".Insomma, ancora alcune settimane di attesa per toccare con mano l'aggiornamento Galaxy S3 Wind.
