Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, uscita a febbraio o maggio?

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 continua a tenere banco, in questi giorni, per quanto concerne il tema della sua uscita. Improvvisamente, infatti, sono tornati di moda i rumors che vedono il device Android presentato in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2012, che si terrà già nel corso di febbraio. Probabilmente molti addetti ai lavori, soprattutto americani, si sono lasciati ingannare dal fatto che c’è stato un netto aumento delle indiscrezioni, negli ultimi tempi, a proposito dello stesse Samsung Galaxy S4, ma la sensazione è che lo stato dei lavori sia tutt'altro che in fase avanzata, considerando anche i presunti problemi incontrati dalla casa produttrice nel produrre i display di nuova generazione. Insomma, potrebbe essere già tanto se il Samsung galaxy S4 fosse in uscita a maggio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3 TIM, durata ricarica batteria aumentata

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 Wind, rilascio a dicembre

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018