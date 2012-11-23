Samsung Galaxy S4, uscita a febbraio o maggio?

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 continua a tenere banco, in questi giorni, per quanto concerne il tema della sua uscita. Improvvisamente, infatti, sono tornati di moda i rumors che vedono il device Android presentato in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2012, che si terrà già nel corso di febbraio. Probabilmente molti addetti ai lavori, soprattutto americani, si sono lasciati ingannare dal fatto che c’è stato un netto aumento delle indiscrezioni, negli ultimi tempi, a proposito dello stesse Samsung Galaxy S4, ma la sensazione è che lo stato dei lavori sia tutt'altro che in fase avanzata, considerando anche i presunti problemi incontrati dalla casa produttrice nel produrre i display di nuova generazione. Insomma, potrebbe essere già tanto se il Samsung galaxy S4 fosse in uscita a maggio.