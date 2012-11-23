Jelly Bean Galaxy S3 TIM, durata ricarica batteria aumentata

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 Tim che, almeno per ora, non ha presentato bug particolarmente significativi per tutti coloro che hanno effettuato il tanto atteso aggiornamento nelle ultime ore, ma più di un utente ha segnalato un problema che non potrà essere preso sottogamba da parte della casa produttrice. Se da un lato la durata della batteria del Samsung Galaxy S3 brandizzato TIM pare non aver subito particolari conseguenze in seguito al suddetto update, a differenza di quanto hanno sottolineato molti uteni in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand, allo stesso la questione sembra focalizzarsi sul tempo necessario per effettuare un ciclo completo di ricarica, con i tempi aumentati in modo deciso rispetto a qualche giorno fa, superando spesso e volentieri la soglia delle tre ore.