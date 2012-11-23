Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Techmania
di Redazione
23/11/2012
[caption id="attachment_1571" align="aligncenter" width="461" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo estremamente interessante, in questi giorni, sulla nota piattaforma internet Techmania.biz, considerando che l'e-commerce in questione consente di portarsi a casa lo smartphone recentemente aggiornato al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1, affrontando un costo pari a 449 euro. Ricordiamo che lo store in questione gode di ottima fama sul web e che le spese di spedizione per il Samsung Galaxy S3 blu, in questo caso, ammontano a 8,50 euro. Va precisato che stiamo parlando della versione con garanzia Europa e che, di conseguenza, non consente agli utenti di aderire alla promozione che prevede l'invio, senza alcun costo aggiuntivo, del cosiddetto Samsung Galaxy Music. Per tutte le altre informazioni sul Samsung Galaxy S3 al prezzo interessante di 449 euro, vi lasciamo a questa pagina.
Samsung Galaxy S4, uscita rimandata: Digitimes conferma
Jelly Bean Galaxy S3 TIM, durata ricarica batteria aumentata
