Samsung Galaxy S4, uscita rimandata: Digitimes conferma

[caption id="attachment_1792" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita con ritardo, rispetto alle recenti voci diffuse in Rete? La tesi che stiamo portando avanti da diverse settimane, a quanto pare, è stata in qualche modo confermata da una fonte del calibro di Digitimes, che ha evidenziato quanto stiano pesando, nel working in progress dello smartphone, i problemi di produzione legati allo schermo di nuova generazione, concepito dalla stessa Samsung. Insomma, da un punto di vista operativo, sembra davvero difficile che il Samsung Galaxy S4 possa essere già pronto a febbraio, se non addirittura a gennaio, come ipotizzato da coloro che immaginano la sua apparizione in occasione del CES di Las Vegas. Inoltre, il Samsung Galaxy S3 continua a viaggiare a mille sul mercato: perché affrettare così tanto i tempi di uscita del Samsung Galaxy S4?